Комитет Рады рекомендует парламенту наказать нардепа от "За будущее" Рудыка за сексизм

11 февраля, 2021, 17:10

Комитет по вопросам депутатской этики Верховной Рады рекомендовал парламенту лишить нардепа Сергея Рудыка возможности прийти на 5 заседаний за сексистские высказывания

Об этом сообщила нардеп из фракции "Слуга народа" Марина Бардина в Facebook.

"Комитет рекомендовал парламенту без обсуждения принять решение о лишении депутата права участвовать в пяти пленарных заседаниях ВРУ", - написала она.

Обращение в комитет поступило от главы партии "Слуга народа" Александра Корниенко и МФО "Равные возможности".

Рудык в Раде назвал Нардеп Марьяну Безуглу "девочкой, которой 32 года", а затем сравнил ее выступление по реформе СБУ с выступлением нардепа предыдущего созыва Ирины Сысоенко, которая, по его словам, "дупля не резала в медицине".