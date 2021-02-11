Комитет Рады рекомендует парламенту наказать нардепа от "За будущее" Рудыка за сексизм
11 февраля, 2021, 17:10
Комитет по вопросам депутатской этики Верховной Рады рекомендовал парламенту лишить нардепа Сергея Рудыка возможности прийти на 5 заседаний за сексистские высказывания
Об этом сообщила нардеп из фракции "Слуга народа" Марина Бардина в Facebook.
"Комитет рекомендовал парламенту без обсуждения принять решение о лишении депутата права участвовать в пяти пленарных заседаниях ВРУ", - написала она.
Обращение в комитет поступило от главы партии "Слуга народа" Александра Корниенко и МФО "Равные возможности".
- Рудык в Раде назвал Нардеп Марьяну Безуглу "девочкой, которой 32 года", а затем сравнил ее выступление по реформе СБУ с выступлением нардепа предыдущего созыва Ирины Сысоенко, которая, по его словам, "дупля не резала в медицине".
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