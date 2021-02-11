Клименко анонсировал ликвидацию всех инспекций в Нацполиции и создание единого надзорного органа

11 февраля, 2021, 12:06

В полиции ликвидируют все инспекции и запустят работу единого надзорного органа - Главной инспекции Нацполиции

Об этом сообщил председатель Нацполиции Игорь Клименко, передает Радио Свобода .

"Цель Главной инспекции - не наказывать, а помогать. Работники инспекции сосредоточат внимание на оптимизации управленческих процессов и равномерной нагрузки на полицейских", - заявил Клименко.

По его словам, приоритетом определено первоочередное выявление причин недостатков в работе ведомства.

"Специалисты подразделения устранят эти просчеты и научат полицейских, как не допустить их в будущем", - сказал Клименко.

Он добавил, что инспекция будет оценивать качество предоставления услуг и следить за служебной дисциплиной,