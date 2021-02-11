Как правительство запретило российскую вакцину, так должно остановить и экспорт российской электроэнергии, - Арсений Яценюк

11 февраля, 2021, 11:44

Сегодня правительство запретило регистрацию и использование в Украине российской вакцины

"Теперь правительство так же должно принять правильное решение остановить импорт российской электроэнергии, который уничтожает украинскую энергетику и экономику", - цитирует официальный сайт экс-премьер-министра Украины, лидера партии "Народный фронт" Арсения Яценюка.

"Может коррупционные заработки с россиянами герусов, тарасюков и других «реформаторов» не позволяют правительству решиться на такой шаг?" - написал он.

Арсений Яценюк также отметил необходимость принятия закона о коллаборационистах: «Фракция« ЕС» инициирует рассмотрение Верховной Радой закона о коллаборационистах. В прошлом созыве парламента от фракции «Народный фронт» был внесен такой закон, и он должен быть принят".