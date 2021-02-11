ГСЧС предупредила о гололедице на дорогах, налипании мокрого снега в ряде регионов и ограничении движения в Киеве и на Закарпатье

11 февраля, 2021, 08:08

В четверг, 11 февраля, на дорогах большей части территории Украины наблюдается гололедица, в ряде областей - налипание мокрого снега

Об этом сообщает пресс служба ГСЧС .

"По всей стране, кроме юго-востока, временами снег и мокрый снег, на Закарпатье, в центральных, местами северных и Харьковской областях с дождем, в западных, северных областях значительны, в Карпатском регионе сильные осадки. В центральных, северных областях и на Прикарпатье местами налипание мокрого снега, гололед, на дорогах страны, кроме юго-восточной части, гололедица ", - говорится в сообщении.

Ветер в Украине 11 февраля прогнозируется юго-восточный с переходом в западных областях на северо-западный, 7-12 м / с, в западной части порывы 15-20 м / с, метели. Температура в северных и большинстве западных областей 0 ...- 5С °, на остальной территории +1 ... + 6С °, на крайнем юге страны +9 ... + 14С °.

На Киевщине 11 февраля ДСНС прогнозирует значительный снег, по области местами с дождем, местами гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м / с, температура по области 0 ...- 5С °, в Киеве -2 ...- 4С °.

По состоянию на 7:00 во Львовской, Тернопольской и Ровенской областях cпостеригався небольшой снег, в Закарпатской - небольшой снег с дождем.

На въезде в Киев на автодороге (М-01 Киев-Чернигов, М-03 Киев-Харьков, М-05 Киев-Одесса, М-06 Киев-Чоп, М-07 Киев-Ковель, Н-01 Киев-Знаменка "Каменка, Н-08 Борисполь-Мариуполь) продолжают действовать ограничения движения большегрузного и крупногабаритного транспорта.

Кроме того, в Закарпатской области с 6:15 введено ограничение движения большегрузного автотранспорта на автомобильной дороге (М-06 Киев-Чоп).

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