Гонконг, безопасность на Тихом океане и уйгуры: Байден провел первый разговор с Си Цзиньпином
Об этом говорится на сайте Белого дома.
Президент США Джо Байден провел первую телефонную беседу с президентом Китая Си Цзиньпином. Формальный поводом разговора стало поздравление Си с китайским новым годом.
В разговоре Байден отметил, что его приоритетом на посту будет "защита американской безопасности, процветания, здоровья и образа жизни, а также свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона".
Байден подчеркнул "фундаментальные проблемы" по поводу принудительных и несправедливых экономических практик Пекина, репрессий в Гонконге, нарушений прав человека в Синьцзяне и все более агрессивных действий в регионе, в том числе по Тайваня.
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Два лидера также обменялись мнениями по противодействию пандемии COVID-19 и об общих проблемах глобальной безопасности в области здравоохранения, изменения климата и предотвращения распространения оружия.
"Президент Байден привержен делу практических, ориентированных на результат обязательств, когда это продвигает интересы американского народа и наших союзников", - говорится в заявлении Белого дома.
Как пишет " Голос Америки ", 10 февраля Байден объявил о формировании специальной рабочей группы в составе Министерства обороны США. Она должна немедленно заняться просмотром американской военной стратегии в отношении угрозы со стороны Китая.
Работа группы продлится четыре месяца. За это время должны быть наработаны пути дальнейшего взаимодействия с Китаем.
Байден добавил, что обзор, который будет создан рабочей группой, имеет решающее значение в выработке американской стратегии противостояния китайской угрозе.
"Нам необходимо противостоять растущим угрозам, которые создает Китай, чтобы сохранить мир и защитить наши интересы в Индо-Тихоокеанском регионе и во всем мире", - добавил он.
Рабочая группа должна будет подготовить свои оценки и рекомендации по выработке военной стратегии в отношении Китая, технологических вопросов, организационной структуры и стратегии применения вооруженных сил, а также о возможных альянсы и двусторонних оборонных договорах с Пекином.
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