Европарламент принял доклад о выполнении соглашения об ассоциации с Украиной

11 февраля, 2021, 12:27

Европейский парламент принял доклад по имплементации Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС

Об этом сообщает Укринформ .

За принятие докладе проголосовали 526 евродепутатов, "против" - 79, еще 71 депутат воздержался.

Доклад подтверждает, что двустороннее соглашение об ассоциации и углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли является основой для отношений между Украиной и ЕС на основе политической ассоциации и экономической интеграции. Это соглашение является дорожной картой для реформ в Украине.

Документ признает, что Украина имеет европейскую перспективу и может подавать заявку на получение членства в Евросоюзе при условии выполнения всех Копенгагенских критериев и соблюдения принципов демократии, уважения свобод, прав человека и прав меньшинств, соблюдение верховенства права и тому подобное.

Европарламент призвал Украину продолжать ключевые реформы в сферах экономики, энергетики, административного устройства и в других сферах. и напомнил о существенную помощь, которую Украина получила и продолжает получать от Евросоюза в борьбе с коронавируса.

Вместе с тем доклад содержит серьезную критику в адрес Украины и предостерегает ее от сползания назад в процессе реформ.

При этом в докладе отмечается, что модернизация Украины, ее деолигархизация, реформы и борьба с коррупцией поддерживаются подавляющим большинством граждан Украины, и на этот запрос должен быть ответ от действующей власти как можно быстрее.

Доклад содержит подробный анализ недостатков судебной системы, в частности, разрушительного эффекта решение Конституционного Суда Украины. В этом контексте Европарламент обратил внимание на необходимость действий власти для создания условий по реформированию независимой судебной и правовой системы.

В международном блоке докладе Европарламент подтвердил уважение к независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины в международно признанных границах, а также то обстоятельство, что необходимые социальные и экономические реформы Украина вынуждена проводить в условиях направленных против нее кампаний дезинформации, кибератак, гибридных угроз и конфликта на Востоке Украина, вызванных агрессией России, оккупацию этой страной части Луганской и Донецкой областей, а также оккупации Крыма и Севастополя. ЕС решительно осуждает такие действия России и проводит последовательную политику непризнания аннексии Крымского полуострова.

Доклад содержит и оценку расследования трагедии рейса MH17, который был сбит над оккупированной территорией Украины в 2014 году, и осудил отказ России от конструктивного участия в международном расследовании и от привлечения к ответственности виновных в этой трагедии российских граждан.

Европарламент высказался за более широкое участие Украины в Совместной политике ЕС по безопасности и обороны, включая ее участие в миссиях под эгидой Евросоюза.

Европарламент приветствовал последовательную позицию ЕС в поддержке суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины и признал важность участия ЕС в скоординированных международных санкциях против лиц и учреждений Российской Федерации. Как говорится в документе, такие санкции могут быть пересмотрены и отменены лишь при условии полного выполнения Минских договоренностей и обновления территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.

Доклад признает конструктивную позицию Украины в поиске мирного политического решения для конфликта на Востоке. . Документ констатирует, что выборы на Донбассе могут быть проведены исключительно по законам Украины и под контролем ОБСЕ.

В то же время документ осуждает Россию за милитаризацию оккупированного Крыма и грубые нарушения прав человека.

Европарламент повторил свой призыв к введению международного формата с деоккупации Крымского полуострова при активном участии ЕС, включая основания международной Крымской платформы при поддержке высокого представителя ЕС, стран-членов и с привлечением Меджлиса крымскотатарского народа, с целью восстановления территориальной целостности Украины в международно признанных границах.

"Согласно международному гуманитарному праву, Российская Федерация, как государство-оккупант, несет полную ответственность за решение проблем населения на временно оккупированной территории Крымского полуострова, включая поставки воды ... Согласно Четвертой Женевской конвенции, стороной которой является Россия, оккупационные власти не может привлекать жителей оккупированных территорий для службы в собственных вооруженных или вспомогательных силах ", - говорится в документе.