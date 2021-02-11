ЕС и ВОЗ выделят 40 млн евро для вакцинации в странах Восточного партнерства
Об этом сообщает сайт Европейской комиссии, передает Укринформ .
"Евросоюз в партнерстве со Всемирной организацией здравоохранения начал новую региональную программу на более чем 40 млн евро для подготовки к началу безопасной и эффективной вакцинации населения в каждой из шести стран-партнеров - Азербайджане, Беларуси, Армении, Грузии, Молдове и Украине", - говорится в сообщении.
Читайте также: Украина купит вакцину от коронавируса по квоте Польши, - Резников
Программа имеет целью помочь странам принять вакцины и обеспечить их сохранность, а применить механизм передачи вакцин от стран ЕС.
Читайте также: Ряд стран Евросоюза готовы продать Украине избыток вакцин от COVID-19 - Стефанишина
Она включает поддержку в информировании о качестве, безопасном применении вакцины, тренировке медперсонала, разработке графиков вакцинации и тому подобном.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти