ЕС и ВОЗ выделят 40 млн евро для вакцинации в странах Восточного партнерства

11 февраля, 2021, 15:47

Европейский Союз и ВОЗ начал региональную программу на сумму более 40 млн евро для оказания помощи странам Восточного партнерства в подготовке и проведении вакцинации от коронавируса

Об этом сообщает сайт Европейской комиссии, передает Укринформ .

"Евросоюз в партнерстве со Всемирной организацией здравоохранения начал новую региональную программу на более чем 40 млн евро для подготовки к началу безопасной и эффективной вакцинации населения в каждой из шести стран-партнеров - Азербайджане, Беларуси, Армении, Грузии, Молдове и Украине", - говорится в сообщении.

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Программа имеет целью помочь странам принять вакцины и обеспечить их сохранность, а применить механизм передачи вакцин от стран ЕС.

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Она включает поддержку в информировании о качестве, безопасном применении вакцины, тренировке медперсонала, разработке графиков вакцинации и тому подобном.