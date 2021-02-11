ЕС откроет рынок автобусных перевозок для Украины, - Криклий
11 февраля, 2021, 16:15
Министр инфраструктуры Владислав Криклий подписал протокол к соглашению Interbus с Европейским Союзом, который позволит либерализовать рынок автобусных перевозок между Украиной, странами ЕС и странами-членами Соглашения
Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий написал в Telegram.
Криклий сообщил, что во время седьмого заседания Совета ассоциации Украина-ЕС, который состоялся в Брюсселе, подписан протокол, дополняющий соглашение Interbus.
"Для нас это означает не только существенное улучшение условий пассажирских автобусных перевозок и заимствование лучшего европейского опыта, но и возможность свободной конкуренции на международной арене в будущем", - написал министр.
Он добавил, что изменения в Соглашении также будут способствовать открытию для Украины рынка автобусных перевозок ЕС и других стран-членов соглашения - Турции, Молдовы, Албании, Боснии и Герцеговины, Северной Македонии и Черногории.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти