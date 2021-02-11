ЕС откроет рынок автобусных перевозок для Украины, - Криклий

11 февраля, 2021, 16:15

Министр инфраструктуры Владислав Криклий подписал протокол к соглашению Interbus с Европейским Союзом, который позволит либерализовать рынок автобусных перевозок между Украиной, странами ЕС и странами-членами Соглашения

Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий написал в Telegram.

Криклий сообщил, что во время седьмого заседания Совета ассоциации Украина-ЕС, который состоялся в Брюсселе, подписан протокол, дополняющий соглашение Interbus.

"Для нас это означает не только существенное улучшение условий пассажирских автобусных перевозок и заимствование лучшего европейского опыта, но и возможность свободной конкуренции на международной арене в будущем", - написал министр.

Он добавил, что изменения в Соглашении также будут способствовать открытию для Украины рынка автобусных перевозок ЕС и других стран-членов соглашения - Турции, Молдовы, Албании, Боснии и Герцеговины, Северной Македонии и Черногории.