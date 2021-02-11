ЕС обвинил Британию в невыполнении соглашения о Brexit

11 февраля, 2021, 11:07

Европейский Союз обвиняет Великобританию в невыполнении соглашений о Brexit в письме, опубликованном через несколько часов к переговорам по спорному протоколу по Северной Ирландии

Об этом сообщает DPA .

Министр кабинета министров Великобритании Майкл Гоув направил соответствующее письмо вице-президенту Европейской комиссии Шефчович. Помимо вопроса Северной Ирландии, он раскритиковал дезинформацию трейдеров и отсутствие доступа к таможенных данных для представителей ЕС.

Отметим, протокол Северной Ирландии обеспечивает движение товаров между государством ЕС Ирландией и Северной Ирландией, входящей в состав Соединенного Королевства. Цель - избежать образования жесткой границы, который может привести к обострению старых конфликтов.

Напомним, 24 декабря Великобритания и ЕС достигли согласия по торговому соглашению по Brexit. Стороны договорились сохранить безвизовый режим и не вводить квоты и тарифы в торговой сфере.

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