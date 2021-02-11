ЕС обвинил Британию в невыполнении соглашения о Brexit
Об этом сообщает DPA .
Министр кабинета министров Великобритании Майкл Гоув направил соответствующее письмо вице-президенту Европейской комиссии Шефчович. Помимо вопроса Северной Ирландии, он раскритиковал дезинформацию трейдеров и отсутствие доступа к таможенных данных для представителей ЕС.
Отметим, протокол Северной Ирландии обеспечивает движение товаров между государством ЕС Ирландией и Северной Ирландией, входящей в состав Соединенного Королевства. Цель - избежать образования жесткой границы, который может привести к обострению старых конфликтов.
Напомним, 24 декабря Великобритания и ЕС достигли согласия по торговому соглашению по Brexit. Стороны договорились сохранить безвизовый режим и не вводить квоты и тарифы в торговой сфере.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти