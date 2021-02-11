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ЕС готовит новые санкции против Беларуси и России, - глава МИД Литвы


фото: gettyimages
По словам главы МИД Литвы Габриелюса Ландсбергиса, в ЕС работают над четвертым пакетом санкций в отношении Беларуси и новыми санкциями из-за ареста Навального в России

Об этом сообщает " Укринформ " со ссылкой на Delfi .

"Четвертый, пакет санкций (против Беларуси, - ред.) - это европейский пакет санкций. Пока нет четких критериев, как он будет состоять, мы с коллегами из стран Балтии говорим о согласовании списка санкций людям, которые не смогут прибыть в страны Балтии . На начальном этапе я не могу представить информацию, идут дискуссии, собираются доказательства по списку этих лиц ", - рассказал глава литовского МИД Ландсбергис.

Также министр рассказал о подготовке расширение санкций против России. Так, по словам Ландсбергиса, "чаще обсуждается так называемый список Навального». Речь идет о людях, связанных с задержанием, арестом, судом над Навальным и заказчиками.

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