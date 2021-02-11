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Espreso.tvОбществоЭрдогану вкололи вторую дозу вакцины от COVID-19

Эрдогану вкололи вторую дозу вакцины от COVID-19


фото: reuters
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал вторую прививку от COVID-19

Об этом он написал в своем Telegram.

"Мне ввели вторую дозу вакцины от COVID-19. Мы нацелены на то, чтобы в ближайшее время все наши жители сделали прививки", - сообщил Эрдоган.

Его вакцинировали препаратом китайской компании Sinovac.

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