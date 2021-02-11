Эрдогану вкололи вторую дозу вакцины от COVID-19

11 февраля, 2021, 16:57

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал вторую прививку от COVID-19

Об этом он написал в своем Telegram.

"Мне ввели вторую дозу вакцины от COVID-19. Мы нацелены на то, чтобы в ближайшее время все наши жители сделали прививки", - сообщил Эрдоган.

Его вакцинировали препаратом китайской компании Sinovac.