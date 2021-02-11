Энергоотрасли нужен профильный вице-премьер, - Витренко
11 февраля, 2021, 17:59
В Украине нужен профильный вице-премьер-министр, чтобы полноценно координировать энергетический сектор
Об этом заявил и.о. министра энергетики Юрий Витренко во время встречи с представителями Европейской Бизнес Ассоциации, передает Укринформ.
"Украине срочно нужен министр энергетики, независимо от фамилии", - отметил он.
Витренко надеется, что в ближайшее время полноправный министр будет назначен.
Также он считает, большинство вопросов, связанных с отраслью, выходят за пределы полномочий Министерства энергетики.
"Именно поэтому нужен не только министр, но и вице-премьер, который сможет комплексно координировать такие вопросы", - отметил министр.
- Напомним, 21 декабря на экстренном заседании правительства бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко назначили и. о. министра.
- 28 января Верховная Рада во второй раз отклонила кандидатуру Юрия Витренко на должность первого вице-премьера Украины - министра энергетики.
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