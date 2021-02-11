Энергоотрасли нужен профильный вице-премьер, - Витренко

11 февраля, 2021, 17:59

В Украине нужен профильный вице-премьер-министр, чтобы полноценно координировать энергетический сектор

Об этом заявил и.о. министра энергетики Юрий Витренко во время встречи с представителями Европейской Бизнес Ассоциации, передает Укринформ.

"Украине срочно нужен министр энергетики, независимо от фамилии", - отметил он.

Витренко надеется, что в ближайшее время полноправный министр будет назначен.

Также он считает, большинство вопросов, связанных с отраслью, выходят за пределы полномочий Министерства энергетики.

"Именно поэтому нужен не только министр, но и вице-премьер, который сможет комплексно координировать такие вопросы", - отметил министр.

Напомним, 21 декабря на экстренном заседании правительства бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко назначили и. о. министра.

28 января Верховная Рада во второй раз отклонила кандидатуру Юрия Витренко на должность первого вице-премьера Украины - министра энергетики.

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