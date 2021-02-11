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Энергоотрасли нужен профильный вице-премьер, - Витренко


фото: ua-rating
В Украине нужен профильный вице-премьер-министр, чтобы полноценно координировать энергетический сектор

Об этом заявил и.о. министра энергетики Юрий Витренко во время встречи с представителями Европейской Бизнес Ассоциации, передает Укринформ.

"Украине срочно нужен министр энергетики, независимо от фамилии", - отметил он.

Витренко надеется, что в ближайшее время полноправный министр будет назначен.

Также он считает, большинство вопросов, связанных с отраслью, выходят за пределы полномочий Министерства энергетики.

"Именно поэтому нужен не только министр, но и вице-премьер, который сможет комплексно координировать такие вопросы", - отметил министр.

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