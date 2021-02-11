Экс-футболист сборной Украины назвал себя самым недооцененным игроком в истории "Шахтера"

11 февраля, 2021, 20:47

Бывший форвард сборной Украины Алексей Белик назвал себя самым недооцененным игроком в истории донецкого "Шахтера"

Об этом сообщает официальный youtube-канал "Шахтера".

По словам Белика, в недооценке игрока не всегда виноват тренер, президент или сам футболист.

"Возможно, я. Если подумать. Я - самый недооцененный игрок "Шахтера". В недооценке игрока не всегда виноват тренер, президент или сам футболист. Это комбинация из многих ситуаций: Где-то тебе немного не повезло, где-то ты себя не так проявил или повел, где-то тренер не до конца у тебя поверил", - сказал бывший форвард.

Алексей Белик выступал за "Шахтер" с 1998 по 2008 год. В общем провел за "горняков" 96 матчей, забил 22 мяча. Четыре раза становился чемпионом Украины, трижды получал национальный Кубок.

Форвард сыграл 19 матчей и забил 5 мячей за сборную Украины.