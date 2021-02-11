Действующая чемпионка сенсационно проиграла во втором круге Australian Open
11 февраля, 2021, 11:01
Прошлогодняя победительница Открытого чемпионата Австралии София Кенин из США проиграла во втором раунде турнира Большого шлема эстонке Кайи Канепи
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Во втором круге Кенин, которая занимает в мировом рейтинге четвертое место, проиграла 65-й ракетке мира со счетом 3: 6, 2: 6.
Кэнин сделала один эйс, допустила три двойные ошибки и не реализовало ни одного брейк-поинта из семи. На счету Канепи 10 ударов "на вылет", две двойные ошибки и три реализованы брейк-поинты с семи.
В финале Australian Open-2020 София Кенин победила австралийку Эшли Барти со счетом 7: 6, 7: 5.
Australian Open
второй круг
11 февраля
София Кенин (США) - Кайя Канепи (Эстония) 3: 6, 2: 6
- Напомним, 8 февраля украинка Марта Костюк проиграла россиянке Веронике Кудерметов в первом круге Australian Open.
- 9 февраля украинская теннисистка Элина Свитолина в первом круге Открытого чемпионата Австралии победила Мари Боузкову из Чехии .
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