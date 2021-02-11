Боррель сообщил Шмыгалю, что поддержал Украину в переговорах с Лавровым

Об этом Боррель сказал на пресс-конференции в Брюсселе по итогам заседания Совета ассоциации Украина-ЕС, передает "Европейская правда".

"Я заверил премьер-министрв (Шмыгаля) в непоколебимой поддержке Евросоюзом независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Это сообщение я также передал во время моей встречи на прошлой неделе министру иностранных дел России Лаврову - включая необходимости полного выполнения Минских договоренностей ", - заявил боррелий.

Он добавил, что ЕС не признает незаконной аннексии Крыма и Севастополя.

"Мы продолжаем полностью поддерживать дипломатические усилия по восстановлению территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины", - отметил он.

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