Боррель настаивает на продолжении расследования махинаций с "ПриватБанком"

11 февраля, 2021, 22:05

Глава дипломатии ЕС Хосеп Боррель подчеркивает необходимость гарантировать независимость антикоррупционных институтов в Украине и настаивает на продолжении расследования махинаций с "ПриватБанком"

Об этом он сказал на пресс-конференции в Брюсселе по итогам заседания Совета ассоциации Украина-ЕС, сообщает Интерфакс-Украина.

"Необходимо восстановить публичное доверие в украинской судебной системе, развивать и выполнять антикоррупционную повестку дня, чтобы гарантировать независимость антикоррупционных институтов. Мы также продолжаем настаивать на полном расследовании махинаций с ПриватБанком, которое произошло 6 лет назад", - сказал боррелий.

По его словам, в ходе заседания стороны также обсудили "интенсивное сотрудничество и украинскую экономическую интеграцию".

"Мы говорили об усилиях Украины в сфере реформ, что было сделано. Но мы ожидаем, что реформы будут продолжены несмотря на пандемию, в частности, для того, чтобы укрепить верховенство права и бороться с коррупцией", - отметил представитель ЕС.

Стороны также обсудили действия в сфере окружающей среды, европейский "Зеленый путь", необходимое законодательство.

"Мы также договорились начать широкий просмотр, что Украина и ЕС - достигли в настоящем Соглашении (об ассоциации - ред.) по состоянию на сегодняшний день", - добавил боррелий.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb