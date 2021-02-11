Боррель настаивает на продолжении расследования махинаций с "ПриватБанком"
Об этом он сказал на пресс-конференции в Брюсселе по итогам заседания Совета ассоциации Украина-ЕС, сообщает Интерфакс-Украина.
"Необходимо восстановить публичное доверие в украинской судебной системе, развивать и выполнять антикоррупционную повестку дня, чтобы гарантировать независимость антикоррупционных институтов. Мы также продолжаем настаивать на полном расследовании махинаций с ПриватБанком, которое произошло 6 лет назад", - сказал боррелий.
По его словам, в ходе заседания стороны также обсудили "интенсивное сотрудничество и украинскую экономическую интеграцию".
"Мы говорили об усилиях Украины в сфере реформ, что было сделано. Но мы ожидаем, что реформы будут продолжены несмотря на пандемию, в частности, для того, чтобы укрепить верховенство права и бороться с коррупцией", - отметил представитель ЕС.
Стороны также обсудили действия в сфере окружающей среды, европейский "Зеленый путь", необходимое законодательство.
"Мы также договорились начать широкий просмотр, что Украина и ЕС - достигли в настоящем Соглашении (об ассоциации - ред.) по состоянию на сегодняшний день", - добавил боррелий.
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