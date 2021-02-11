Банки в 2020 году сократили доходы на треть, - НБУ

11 февраля, 2021, 12:56

Банки в 2020 году получили 41,3 млрд грн чистой прибыли, что на 29% меньше, чем в 2019 году

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

"В 2020 году банки получили 41,3 млрд грн чистой прибыли, что на 29% меньше аналогичного периода прошлого года, когда банковский сектор заработал 58,4 млрд грн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что коронакриза ухудшила финансовое состояние банков, однако менее ощутимо, чем ожидалось весной 2020 года. Количество убыточных банков не выросла. В 2020 году с 73 платежеспособный банков 65 банков были прибыльными и получили чистую прибыль 47,7 млрд грн, что перекрыло убытки 8 банков на общую сумму 6,4 млрд грн.

По словам председателя Национального банка Украины Кирилла Шевченко, банки проходят коронакризис уверенно и с существенным запасом прочности.

"Несмотря на общий спад деловой активности и снижения стоимости фондирования, банковский сектор Украины остается высокодоходным. По результатам 2020 года операционная доходность банков была высокой, а отражены кредитные убытки не чрезмерными. Мы ожидаем, что в среднесрочной перспективе риски снижения доходности банков будет сохраняться. Частично их можно компенсировать, повышая операционную эффективность. На прибыль также будут давить отчисления в резервы. Следовательно, доходность банков несколько ослабнет, но останется на достаточном уровне для сохранения интереса со стороны инвесторов ", - цитирует пресс-служба слова Шевченко.

В пресс-службе отметили, что прибыль сектора очень концентрированный. Так, ПриватБанк сформировал 61% всей прибыли (25,3 млрд грн), а пять самых банков - 89% прибыли.

По информации НБУ, худшим финансовый результат был IV квартале 2020 году из-за повышенных отчислениях в резервы. В октябре-декабря 2020 года чистый финансовый результат составил 3,7 млрд грн, что на 73% меньше результата третьего квартала 2020 года и на 63% меньше, если сравнить с аналогичным кварталом 2019 года.

В общем, в НБУ отметили, что формирование резервов под ожидаемые убытки стало основной причиной ухудшения финансового результата в 2020 году. Ряд банков признали ухудшение качества активов за финансовых трудностей заемщиков. В связи с этим соответствующие расходы на резервы по кредитам в 2020 году выросли на 91% до 20.8 млрд грн против 10.9 млрд грн в 2019 году.

Общее снижение бизнес-активности во время карантина и падения спроса на кредиты и банковские услуги негативно сказались на процентных и комиссионных доходах банков, особенно во втором квартале. Однако после краткосрочного падения по результатам первого полугодия на 1.5% г / г, во II полугодии чистый комиссионный доход восстановился и в целом за год вырос на 5.8% г / г в основном благодаря росту безналичных операций. Чистый процентный доход был устойчивым по комиссионный и рос в течение всего года с замедлением во II квартале и существенным ускорением в IV кварталы. 2020 года в годовом измерении чистый процентный доход вырос на 7% против 8% г / г в 2019 году.