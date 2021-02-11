Авиаперелеты Зеленского в 2020 году стоили налогоплательщикам 22 млн грн
Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на данные единого веб-портала использования публичных средств.
Так, наибольшие расходы были связаны с перелетом по маршруту "Киев - Цюрих - Тель-Авив - Киев" в январе - более 2,5 млн грн.
Еще в 1,05 млн грн налогоплательщикам обошелся перелет Зеленского на Мюнхенскую конференцию в феврале.
Стоимость услуг по авиаперелету в Рим на встречу с Папой Римским составила 998 тыс. грн.
Несмотря на то, что самыми дорогими были международные авиаперелеты, почти половина от общей суммы потраченных средств пришлась на внутренние авиаперевозки - 10,4 млн грн.
В издании напомнили, что услуги по авиаперевозке Зеленского предоставляет Государственное авиационное предприятие "Украина", которое находится в управлении Государственного управления делами.
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