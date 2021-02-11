Авиаперелеты Зеленского в 2020 году стоили налогоплательщикам 22 млн грн

11 февраля, 2021, 16:37

На перелеты делегаций с участием президента Украины Владимира Зеленского в 2020 году Государственное управление делами (ГУД) потратило 22,25 млн грн

Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на данные единого веб-портала использования публичных средств.

Так, наибольшие расходы были связаны с перелетом по маршруту "Киев - Цюрих - Тель-Авив - Киев" в январе - более 2,5 млн грн.

Еще в 1,05 млн грн налогоплательщикам обошелся перелет Зеленского на Мюнхенскую конференцию в феврале.

Стоимость услуг по авиаперелету в Рим на встречу с Папой Римским составила 998 тыс. грн.

Несмотря на то, что самыми дорогими были международные авиаперелеты, почти половина от общей суммы потраченных средств пришлась на внутренние авиаперевозки - 10,4 млн грн.

В издании напомнили, что услуги по авиаперевозке Зеленского предоставляет Государственное авиационное предприятие "Украина", которое находится в управлении Государственного управления делами.