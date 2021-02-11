14 февраля: спешите заказать доставку лучших цветов без ущерба для кошелька

11 февраля, 2021, 10:00

Наш скоростной век очень противоречив. В погоне за доходами и возможностью обитать в столице многие забывают о личной жизни, редко видятся с любимыми и полностью переходят в виртуальный режим общения

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Делать праздник или его видимость?

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