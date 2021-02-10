Зеленский подписал закон о назначении членов наблюдательного совета общественного

10 февраля, 2021, 13:49

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Согласно сообщению, закон устраняет коллизию в вопросе назначения и увольнения членов наблюдательного совета НОТУ депутатскими фракциями и группами.

Законом установлено, что срок полномочий членов Наблюдательного совета НОТУ составляет пять лет с момента официального обнародования соответствующего решения Национальным советом Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

В случае досрочного прекращения полномочий члена Наблюдательного совета НОТУ, избранного от депутатской фракции или группы, такая фракция или группа, если она не расформирована, принимает решение о делегировании нового члена Наблюдательного совета на срок, оставшийся до истечения полномочий члена Наблюдательного совета, который досрочно прекратил работу.

Депутатские фракции или группы не могут избирать членов Наблюдательного совета НОТУ, если до проведения выборов нового состава Верховной Рады Украины осталось менее 180 дней.

Отмечается, что закон вступает в силу на следующий день после его опубликования.

Напомним, Верховная Рада 2 февраля поддержала во втором чтении проект закона №4413, который касается назначения и увольнения членов наблюдательного совета НОТУ.

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