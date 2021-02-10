Запасы угля на украинских ТЭС почти на 45% меньше минимально необходимых, - "Укрэнерго"

10 февраля, 2021, 08:48

Ситуация с запасами угля на складах тепловых электростанций остается критической, его там осталось, по состоянию на 8 февраля, на 43% меньше минимальной нормы

Об этом сообщила пресс служба "Укрэнерго".

На складах сейчас 384,4 тыс. тонн угля всех марок.

С начала ноября 2020 года запасы уменьшились в 6,5 раза.

В "Укрэнерго" заявили, что в условиях значительного снижения температуры воздуха в период с 8 до 20 февраля будут обеспечивать балансировку энергосистемы.

"Сейчас "Укрэнерго" не прогнозирует никаких ограничений энергопитания любых категорий потребителей, то есть оператор системы передачи не планирует введение графиков аварийного отключения и ограничения мощности", - говорится в сообщении.