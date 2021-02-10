За девять минут заседания: в Днепре уволили 655 чиновников и работников горсовета
Об этом сообщил мэр Борис Филатов в Facebook .
"Уволили с мэрии 655 человек. Утвердили новую структуру. Сессия прошла за 9 минут, включая два раза исполнение Гимна. Спасибо депутатскому корпусу за подавляющую поддержку инициатив городского головы. Двигаемся дальше", - отметил он.
Такое решение приняли из-за объединения отдельных коммунальных предприятий, двойной функционал и внедрение цифровых технологий. Уволенных чиновников по возможности обещали трудоустроить.
По данным местного издания dnepr.info , больше всего людей сократили в районных администрациях Новокодакского (36 человек), Соборного (35), Шевченковского (33) и Амур-Нижнеднепровскиго (31) районов.
В инспекции по вопросам труда и занятости населения уволят 30 человек, а в департаменте экономики, финансов и городского бюджета - 29 Департамент обеспечения деятельности исполнительных органов городского совета сократит штат на 9 человек, а департамент обеспечения деятельности городского совета - на 4 человека.
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