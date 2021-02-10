Юрий Максимов: "Мы устали играть для себя. Пусть зрители приходят с двумя масками или просто с бутылкой водки"

10 февраля, 2021, 15:16

Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов пообщался с журналистами "Футбольного формата" во время сборов в Турции.

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Сейчас мы делаем первые шаги. У нас футболисты, игравшие в дубле, уже в составе - Челядин, Павлюк, Семилет. Первая задача - удержать тех, которые только более или менее играют. Они только начали ходить, научились бегать. А уже считают себя звездами. Относительно зарплат: футболист всегда хочет больше - это нормально. Но стоит отметить, что руководство клуба создало прекрасные условия. В мое время такого и близко не было", - отметил Юрий Максимов.

"Мы устали играть для себя. Открывайте наконец ворота, пусть болельщики заходят. Хоть без маски, хоть с двумя масками, хоть с водкой - 100% дезинфекции.

Футбол - это прежде всего эмоции - для них, для зрителей. Люди хотят прийти, расслабиться, сбежать от жен, а у них еще и футбол отобрали"- позитивно и, как всегда, с юмором прокомментировал ситуацию со зрителями главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов в интервью "Футбольному формату".

Напомним, что Минздрав пока не позволяет проведение матчей Чемпионата Украины со зрителями.

Украинская Премьер-лига возобновляет свои соревнования после паузы уже в эту субботу, 13 февраля.

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