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Espreso.tvОбществоИран назвал фейком запись разговора якобы главы МИДа относительно реальных причин аварии самолета МАУ

Иран назвал фейком запись разговора якобы главы МИДа относительно реальных причин аварии самолета МАУ


фото: reuters
Иранские власти утверждают, что сообщения CBC относительно записи, на которой, вероятно, глава МИДа Мохаммад Джава Зариф обсуждает причины катастрофы самолета МАУ, не соответствуют действительности

Об этом говорится в официальном заявлении на сайте внешнеполитического ведомства страны.

По данным журналистов, согласно записям, которые оказались в распоряжении Канады, уничтожение самолета могло быть и умышленным, однако власти Ирана этого все равно никогда не признают.

"Есть причины, по которым это может никогда не раскрыться. Они не скажут нам или кому-либо другому, потому что, если это произойдет, будут открыты некоторые двери в оборонительные системы страны, публичное обсуждение чего будет не в национальных интересах", - заявил мужчина, голос которого похож на голос Зарифа.

В свою очередь Министерство иностранных дел Ирана заявило, что информация об умышленном уничтожении самолета является лишь "слухами".

"Расследование авиационных происшествий - это очень специализированная и техническая проблема, и путем распространения слухов и политизации работы нельзя навязывать общественному мнению любой результат в соответствии с политической целью... Мы советуем правительству Канады действовать профессионально вместо бесплодных споров и, если у него есть свое мнение, представить его в виде экспертного заключения об аварии", - призвали в иранском МИДе.

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