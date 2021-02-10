Windrose откроет регулярное грузовое авиасообщение между Киевом и Гонконгом

10 февраля, 2021, 10:46

Авиакомпания Windrose анонсировала открытие грузового авиасообщения между Киевом и Гонконгом с 14 февраля

Об этом сообщила пресс-служба Windrose.

Согласно сообщению, открытие регулярного грузового авиасообщения между Киевом и Гонконгом планируется с 14 февраля 2021 года по 27 декабря 2021 года.

Рейсы будут выполняться еженедельно с Киевского аэропорта "Борисполь" в 5:00 с прибытием в международный аэропорт Гонконга в 16:00. В обратном направлении рейсы будут выполняться по понедельникам с вылетом в 9:00 и прибытием в 21:50.

В компании отметили, что рейсы будут выполняться самолетом Airbus F330-200 P2F, который модифицирован под грузы перевозки.

Напомним, в ноябре Windrose совместно с Укрпочтой начала осуществление грузоперевозок в Нью-Йорк.

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