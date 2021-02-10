ВОЗ рекомендует вакцину AstraZeneca всем взрослым старше 18 лет

10 февраля, 2021, 19:11

ВОЗ 10 февраля рекомендовала использовать COVID-вакцину производства англо-шведской компании AstraZeneca всем лицам старше 18 лет

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Вакцину следует вводить в две дозы "с интервалом в 8-12 недель между дозами". Клинические испытания указывают на эффективность вакцины и для групп лиц в возрасте 65 лет и старше.

"Принимая во внимание совокупность имеющихся сведений, ВОЗ рекомендует вакцину для использования людям и в возрасте 65 лет и старше", - говорится в сообщении.

В ВОЗ отмечают, что вскоре ожидается более точная оценка действия вакцины для лиц этой возрастной группы на основании клинических испытаний и исследований эффективности вакцины в разных странах. Вакцинация препаратом AstraZeneca может происходить и в тех странах, где обнаружены британский и южноафриканский варианты COVID-19.

"Нет причины не рекомендовать ее использования", - говорится в документе.

Рекомендации могут побудить многие страны использовать вакцину более широко, ведь ранее некоторые страны ЕС рекомендовали не использовать вакцину пожилым людям, ссылаясь на неполные данные по итогам клинических испытаний.

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