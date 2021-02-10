Во французском Куршевеле разбился вертолет: есть погибшие и раненые

10 февраля, 2021, 14:42

На французском курорте Куршевель потерпел крушение гражданский вертолет: есть погибшие и раненые

Трагедия произошла накануне вечером, сообщает префектура департамента Савойя в Твиттере .

Отмечается, что летательный аппарат упал с высоты 1900 м. На его борту находились пять человек. В результаты инцидента два человека погибли, трое получили тяжелые ранения.

О причинах катастрофы пока не сообщается.

Как сообщалось, в декабря 2020 года в этом горном регионе потерпел крушение спасательный вертолет. Тогда пятеро спасателей погибли, пилот получил тяжелые ранения.

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