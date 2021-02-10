В Венгрии лишили лицензии последнюю независимую радиостанцию

10 февраля, 2021, 12:45

В Венгрии суд отклонил иск последней независимой оппозиционной радиостанции в стране Klubradio, которая просила продлить ее лицензию на вещание

Об этом сообщает CNN .

В прошлом году Совет по СМИ Венгрии лишил радиостанцию лицензии, якобы из-за различных нарушений, в том числе и в области рекламы.

"Правительство создало большой пропагандистский пузырь, а Klubradio был маленьким отверстием, кусочком истины, куда могло попадать воздух, поэтому им пришлось закрыть этот маленький отверстие в пузырьке, чтобы они могли построить свой собственный пропагандистский мир, который не отражает реалий Венгрии", - заявил директор радиостанции Михай Харди.

Кроме того, Совет по СМИ объяснил свое решение тем, что Klubradio неоднократно нарушало положения спорного закона о медиа - одного из первых законопроектов, принятых после прихода к власти партии премьера Виктора Орбана Фидес и создание регуляторного органа. В частности, о необходимости сообщать о содержании своих программ. Радиостанция заявила, что оплатила штрафы за эти незначительные нарушения.

Во вторник окружной суд Будапешта сообщил, что тот факт, что Klubradio не обжаловали два предыдущих штрафы, выданные в течение двух лет, стал основанием для отказа в лицензии.

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Международный институт прессы (IPI) и Европейская федерация журналистов (EFJ), а также еще четыре организации, контролирующие деятельность медиа, призвали ЕС отреагировать на это решение, пишет Euractiv.

Лицензия Klubradio заканчивается 14 февраля. После этого она прекратит вещание на радио, но продолжит работать в интернете

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