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Espreso.tvОбществоВ Украине в течение суток - 3409 новых заражений коронавирусом, 163 человека умерли

В Украине в течение суток - 3409 новых заражений коронавирусом, 163 человека умерли

По состоянию на утро среды, 10 февраля, в Украине зафиксировано 1 253 055 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них 23 934 - летальные, 1 092 376 человек выздоровели

Об этом сообщает пресс-служба МЗ.

В течение дня 9 февраля было зафиксировано 3409 новых случаев коронавируса (из них дети - 244, медработники - 298), 163 пациентов умерли, 7768 - выздоровели.

По регионам заболеваемость распространяется следующим образом:

  • г. Киев - 297 случаев;
  • Винницкая область - 271 случай;
  • Волынская область - 111 случаев;
  • Днепропетровская область - 120 случаев;
  • Донецкая область - 98 случаев;
  • Житомирская область - 61 случай;
  • Закарпатская область - 238 случаев;
  • Запорожская область - 214 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 410 случаев;
  • Киевская область - 150 случаев;
  • Кировоградская область - 43 случая;
  • Луганская область - 36 случаев;
  • Львовская область - 117 случаев;
  • Николаевская область - 37 случаев;
  • Одесская область - 115 случаев;
  • Полтавская область - 132 случая;
  • Ровенская область - 103 случая;
  • Сумская область - 48 случаев;
  • Тернопольская область - 105 случаев;
  • Харьковская область - 188 случаев;
  • Херсонская область - 50 случаев;
  • Хмельницкая область - 136 случаев;
  • Черкасская область - 108 случаев;
  • Черновицкая область - 191 случай;
  • Черниговская область - 30 случаев.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской области (410), г. Киев (297), Винницкой (271), Закарпатской (238) и Запорожской (214) областях", - отметили в Минздраве.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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