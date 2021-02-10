В Украине в течение суток - 3409 новых заражений коронавирусом, 163 человека умерли

10 февраля, 2021, 08:26

По состоянию на утро среды, 10 февраля, в Украине зафиксировано 1 253 055 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них 23 934 - летальные, 1 092 376 человек выздоровели

Об этом сообщает пресс-служба МЗ.

В течение дня 9 февраля было зафиксировано 3409 новых случаев коронавируса (из них дети - 244, медработники - 298), 163 пациентов умерли, 7768 - выздоровели.

По регионам заболеваемость распространяется следующим образом:

г. Киев - 297 случаев;

Винницкая область - 271 случай;

Волынская область - 111 случаев;

Днепропетровская область - 120 случаев;

Донецкая область - 98 случаев;

Житомирская область - 61 случай;

Закарпатская область - 238 случаев;

Запорожская область - 214 случаев;

Ивано-Франковская область - 410 случаев;

Киевская область - 150 случаев;

Кировоградская область - 43 случая;

Луганская область - 36 случаев;

Львовская область - 117 случаев;

Николаевская область - 37 случаев;

Одесская область - 115 случаев;

Полтавская область - 132 случая;

Ровенская область - 103 случая;

Сумская область - 48 случаев;

Тернопольская область - 105 случаев;

Харьковская область - 188 случаев;

Херсонская область - 50 случаев;

Хмельницкая область - 136 случаев;

Черкасская область - 108 случаев;

Черновицкая область - 191 случай;

Черниговская область - 30 случаев.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской области (410), г. Киев (297), Винницкой (271), Закарпатской (238) и Запорожской (214) областях", - отметили в Минздраве.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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