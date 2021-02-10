В Украине в течение суток - 3409 новых заражений коронавирусом, 163 человека умерли
10 февраля, 2021, 08:26
По состоянию на утро среды, 10 февраля, в Украине зафиксировано 1 253 055 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них 23 934 - летальные, 1 092 376 человек выздоровели
Об этом сообщает пресс-служба МЗ.
В течение дня 9 февраля было зафиксировано 3409 новых случаев коронавируса (из них дети - 244, медработники - 298), 163 пациентов умерли, 7768 - выздоровели.
По регионам заболеваемость распространяется следующим образом:
- г. Киев - 297 случаев;
- Винницкая область - 271 случай;
- Волынская область - 111 случаев;
- Днепропетровская область - 120 случаев;
- Донецкая область - 98 случаев;
- Житомирская область - 61 случай;
- Закарпатская область - 238 случаев;
- Запорожская область - 214 случаев;
- Ивано-Франковская область - 410 случаев;
- Киевская область - 150 случаев;
- Кировоградская область - 43 случая;
- Луганская область - 36 случаев;
- Львовская область - 117 случаев;
- Николаевская область - 37 случаев;
- Одесская область - 115 случаев;
- Полтавская область - 132 случая;
- Ровенская область - 103 случая;
- Сумская область - 48 случаев;
- Тернопольская область - 105 случаев;
- Харьковская область - 188 случаев;
- Херсонская область - 50 случаев;
- Хмельницкая область - 136 случаев;
- Черкасская область - 108 случаев;
- Черновицкая область - 191 случай;
- Черниговская область - 30 случаев.
"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской области (410), г. Киев (297), Винницкой (271), Закарпатской (238) и Запорожской (214) областях", - отметили в Минздраве.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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