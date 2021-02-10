В Украине предлагают отменить обязательные письма нарушителям ПДД

10 февраля, 2021, 16:44

В Верховную Раду внесли проект закона, отменяющий обязательные письма нарушителям правил дорожного движения (ПДД) в случае своевременной уплаты штрафа

Об этом в Telegram сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

По словам заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который отменяет обязательные письма нарушителям ПДД в случае своевременной уплаты штрафа.

"Это позволит сократить расходы из государственного бюджета и, в случае принятия проекта закона, письмо будет получать только то лицо, которое не оплатило свой штраф в течение 15 дней", - цитирует пресс-служба слова Геращенко.

Замминистра добавил, что в ближайшее время в Верховной Раде также зарегистрируют проект закона, который предусматривает привлечение представителей дипломатического корпуса к административной ответственности, если они будут нарушать правила дорожного движения в Украине.

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