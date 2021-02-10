В студенческом общежитии Луцка произошла вспышка сальмонеллеза: в больнице пять человек
Об этом сообщает ГУ "Волынский областной лабораторный центр МЗ Украины".
"ГУ" Волынский областной лабораторный центр МЗ Украины "информирует, что по состоянию на 07.02.2021 г. с симптомами острой кишечной инфекции госпитализированы 5 студентов Луцкого национального технического университета, проживающих в общежитии", - говорится в сообщении.
Как отмечается, студенты в состоянии средней тяжести. Причину заболевания (сальмонелла) установили по результатам бактериологического обследования.
Так, эпидемиологическое расследование показало, что вспышка имеет бытовой характер: заболевшие употребляли привезенные из дома мясные блюда домашнего приготовления. По словам студентов, блюда хранились в холодильнике. В столовых и других заведениях общественного питания пострадавшие не питались
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