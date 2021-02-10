В России заочно арестовали руководителя региональных штабов Навального
Об этом сообщает российский Интерфакс со ссылкой на пресс-службу суда.
"В отношении Волкова судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, срок будет отсчитываться с момента экстрадиции Волкова на территорию РФ или с момента его задержания на территории РФ", - сказали в суде.
Волкову инкриминируется склонение несовершеннолетних к совершению противоправных действий в информационно-телекоммуникационных сетях (ст. 151.2 УК РФ). Ему грозит до трех лет лишения свободы.
Следком РФ ранее сообщал, что уголовное дело возбудили из-за видео, "на которых руководитель сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков обращается с призывами к несовершеннолетним участвовать в незаконных акциях".
Соратник Навального объявлен в межгосударственный розыск, то есть в рамках СНГ.
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- Главы МИД ФРГ Гайко Маас, Великобритании Доминик Рааб и Латвии Ринкевичс осудили приговор, вынесенный Навальному, и призвали немедленно его освободить из-под стражи. Также действия РФ осудили и в Госдепе США.
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