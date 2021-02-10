В Польше двух историков Холокоста обязали извиниться за отрывок из книги

10 февраля, 2021, 13:39

Польский суд обязал двух историков Холокоста извиниться перед 80-летней племянницей мертвого сельского главы за то, что в книге "Ночь без конца" они обвинили мужчину в сотрудничестве с нацистами во время Второй мировой войны

Об этом сообщает BBC .

Профессора Ян Грабовский из Университета Оттавы и Барбара Энгелькинг из Польского центра исследований Холокоста в книге "Ночь без конца" цитируют свидетельство человека, пережившего Холокост и заявившего, что сельский глава Эдвард Малиновский помог выжить одной еврейке. Кроме того, он может быть причастен к смерти евреев: речь идет о том, что он рассказал нацистам о пребывании 22 евреев, которых впоследствии убили.

Племянница Малиновского Филомена Лещинская заявила, что историки пропустили информацию о том, что после войны ее дядю оправдали по обвинениям в сотрудничестве с нацистами. Она требовала компенсации в 100 000 злотых (27 000 долларов) и официальных извинений в СМИ.

Женщину поддерживает организация "Польская лига против клеветы", которая считается приближенной к правящей партии "Право и справедливость", а также ранее получала государственные гранты. В Лиге заявили, что оба историки виновны в "осквернении доброго имени польского героя", а это наносит ущерб всем полякам.

Суд не обязал выплачивать компенсацию, зато от историков требуют написать извинения племяннице, опубликовать это заявление на сайте Польского центра исследований Холокоста и исправить отрывок о Малиновском в следующих изданиях, пишет The Guardian .

Судья Эва Йончиком сказала, что решение не должно повлиять на академические исследования, зато профессор Энгелькинг считает, что это решение опасно для свободы слова. По ее мнению, ученым хотят показать, какие темы лучше не трогать.

Профессоры Грабовский и Энгелькинг планируют подавать апелляцию.

Главный раввин Польши Майкл Шудрич назвал иск попыткой "запугивания" исследователей. Всемирный еврейский конгресс решение суда "смутило", а во Всемирной организации реституции евреев (WJRO) против такого решения.

"Рассказ истории не должен блокироваться или ограничиваться. Это решение вредит открытому и честному примирению с прошлым. Польша должна поощрять открытое исследование истории", - отметил глава WJRO Гедеон Тейлор.

Израильский центр памяти жертв Холокоста "Яд Вашем" ведет статистику стран по количеству "Праведников народов мира", то есть людей, которые спасали евреев. По состоянию на 1 февраля 2020-го центра известно о 7112 поляках, которые помогали евреям - это больше всех стран. Этот центр назвал решение суда "атакой на усилия по воссозданию полной и сбалансированной истории Холокоста".

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