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В ОПУ заявили, что Зеленский не планирует создавать свою телевизионную сеть

Президент Украины Владимир Зеленский не планирует открывать телеканал или создавать телевизионную сеть

Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в интервью НВ .

"Президент Зеленский не стремится строить свои каналы, свою телевизионную сеть или еще что-то. Относительно строительства какой-то телевизионной сети вообще вопрос не стоит", - сказал он.

Говоря о закрытии телеканалов на 112 Украина, ZIK и NewsOne, Тимошенко подчеркнул, что не вел переговоров с лидером ОПЗЖ Виктором Медведчуком перед тем, как СНБО наложила санкции.

"Каких-то переговоров с господином Медведчуком не было точно. И я вам это гарантирую", - заявил заместитель главы Офиса президента.

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