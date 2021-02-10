В ОПУ заявили, что Зеленский не планирует создавать свою телевизионную сеть

10 февраля, 2021, 09:21

Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в интервью НВ .

"Президент Зеленский не стремится строить свои каналы, свою телевизионную сеть или еще что-то. Относительно строительства какой-то телевизионной сети вообще вопрос не стоит", - сказал он.

Говоря о закрытии телеканалов на 112 Украина, ZIK и NewsOne, Тимошенко подчеркнул, что не вел переговоров с лидером ОПЗЖ Виктором Медведчуком перед тем, как СНБО наложила санкции.

"Каких-то переговоров с господином Медведчуком не было точно. И я вам это гарантирую", - заявил заместитель главы Офиса президента.