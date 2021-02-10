В ОПУ заявили, что Зеленский не планирует создавать свою телевизионную сеть
10 февраля, 2021, 09:21
Президент Украины Владимир Зеленский не планирует открывать телеканал или создавать телевизионную сеть
Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в интервью НВ .
"Президент Зеленский не стремится строить свои каналы, свою телевизионную сеть или еще что-то. Относительно строительства какой-то телевизионной сети вообще вопрос не стоит", - сказал он.
Говоря о закрытии телеканалов на 112 Украина, ZIK и NewsOne, Тимошенко подчеркнул, что не вел переговоров с лидером ОПЗЖ Виктором Медведчуком перед тем, как СНБО наложила санкции.
"Каких-то переговоров с господином Медведчуком не было точно. И я вам это гарантирую", - заявил заместитель главы Офиса президента.
- Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против телеканалов ZiK, NewsOne и 112 Украину и их формального владельца нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.
- Кабельные операторы в Киеве выключили из эфира 112 канал, NewsOne и ZIK.
- Верховный суд получил 2 иска по обжалованию указа президента Владимира Зеленского о санкциях против народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака и каналов 112, NewsOne и ZIK.
- В Верховный суд поступил еще один иск с требованием приостановить действие указа Зеленского.
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