В Млечном пути нашли остатки сверхновой звезды, - NASA

10 февраля, 2021, 12:33

Группа астрономов обнаружила в центре галактики Млечный Путь остатки сверхновой звезды Стрелец А Восток

Об этом сообщается на сайте NASA.

Команда астрономов пришла к выводу, что объект является остатком сверхновой звезды. Стрелец А Восток появилась в результате взрыва "белого карлика".

Такие объекты относятся к категории "сверхновые типа Ia", потому что большинство из них каждый раз излучают почти одинаковое количество света, независимо от того, где они находятся.

Сверхновые типа Ia - это тип сверхновых звезд, вспыхивающих в двойных системах, где одна из звезд является "белым карликом", а другая может быть гигантом или иным типом звезды.