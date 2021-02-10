В Млечном пути нашли остатки сверхновой звезды, - NASA
10 февраля, 2021, 12:33
Группа астрономов обнаружила в центре галактики Млечный Путь остатки сверхновой звезды Стрелец А Восток
Об этом сообщается на сайте NASA.
Команда астрономов пришла к выводу, что объект является остатком сверхновой звезды. Стрелец А Восток появилась в результате взрыва "белого карлика".
Такие объекты относятся к категории "сверхновые типа Ia", потому что большинство из них каждый раз излучают почти одинаковое количество света, независимо от того, где они находятся.
Сверхновые типа Ia - это тип сверхновых звезд, вспыхивающих в двойных системах, где одна из звезд является "белым карликом", а другая может быть гигантом или иным типом звезды.
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