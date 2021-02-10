В Китае за год рождаемость упала на 15%
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Министерство общественной безопасности КНР.
Как отмечается, в 2020 году родилось 10.04 млн младенцев по сравнению с 11.79 млн в 2019 году.
По словам экспертов, этот "тревожный" тренд среди китайских молодых родителей объясняется долгосрочным влиянием политики "одного ребенка", а также социально-бытовыми причинами, среди которых - высокая стоимость высшего образования и жилья в Китае.
В то же время снижение рождаемости грозит старением нации и сокращением трудоспособного населения.
"Стремительное старение на фоне уже существующей большого количества пожилых людей - такими будут доминантные показатели национальных особенностей Китая в течение длительного периода времени", - заявил вице-президент Китайской академии общественных наук Кай Фанг.
Впрочем, как отмечается, цифры по рождаемости не являются окончательными, ведь многих младенцев в Китае не регистрируют.
Отмена политики рождения только одного ребенка, действовавшей в Китае с 1976 года, лишь ненадолго привело к увеличению рождаемости в 2016 году. С тех пор рождаемость в Китае - стране с самым многочисленным населением в мире - стабильно падает.
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