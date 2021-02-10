В Конгрессе США инициировали запрет признания Крыма территорией России

10 февраля, 2021, 09:03

В Конгрессе зарегистрирован законопроект о запрете признания аннексии Крыма Россией

Об этом сообщил автор инициативы член Конгресса США Джеральд Коннолли, передает Укринформ.

"Я повторно внес в Конгресс США законопроект о непризнании аннексии Крыма. Он запрещает институтам в США совершать любые действия, какими бы признавался суверенитет России в Крыму", - заявил он.

Коннолли напомнил, что положение о непризнании аннексии было законодательно закреплено в США в марте 2019 года.

"Мы имеем четкую позицию: мы никогда не примем силовую и нелегальную аннексию Крыма Россией. Мы будем продолжать осуждать российские действия по дестабилизации на востоке Украины, ежедневные нарушения режима прекращения огня, нарушения прав человека и другие противоправные действия на этой территории", - подчеркнул политик.