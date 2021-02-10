В Германии жесткий карантин продлили до 7 марта
Такое решение приняли канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министры федеральных земель в ходе видеоконференции в среду, 10 февраля, сообщает DW.
Ведомство федерального канцлера, вопреки сопротивлению ряда федеральных земель, настояло на продолжении жесткого локдауна, ссылаясь на угрозу, связанную с быстрым распространением новых, опасных мутаций коронавируса.
В результате ограничения по контактам между людьми сохранятся и в ближайшие недели.
"Базовый принцип "мы остаемся дома" остается важным инструментом в борьбе против пандемии и ежедневно спасает человеческие жизни", - говорится в документе, принятом в ходе видеоконференции 10 февраля.
Закрытыми остаются гостиницы, рестораны и кафе, театры и кинотеатры, а также предприятия розничной торговли, за исключением продовольственных магазинов и аптек. Следующая встреча канцлера ФРГ с главами земельных правительств, на которой будет обсуждаться тема продолжения или ослабления локдауна, состоится 3 марта.
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