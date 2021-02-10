В ЕС назвали два условия предоставления Украине 600 млн евро макрофинансовой помощи

10 февраля, 2021, 17:15

Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис назвал главные условия для предоставления Украине второго транша макрофинансовой помощи в 600 млн евро

Об этом шла речь на пресс-конференции в Брюсселе, сообщает Еспресо.TV.

По словам Домбровскиса, украинской стороне нужно принять 8 структурных мер и достичь положительного прогресса с Международным валютным фондом.

"Предоставление второго транша потребует принятия Украиной 8 структурных мер, которые Украина обязалась реализовать, и, во-вторых, надо добиться положительного прогресса с МВФ в рамках программы Stand-by. Очень важно обеспечивать судебную реформу, сделать антикоррупционную инфраструктуру действенной и улучшать инвестиционный климат", - сказал он.

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