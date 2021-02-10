В центре Мали в результате обстрела базы миротворцев ООН пострадали 20 военных
10 февраля, 2021, 16:02
Боевики обстреляли базу миротворцев ООН в центре Мали
Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление представителя миссии ООН Оливье Сальгадо.
Базу миротворцев обстреляли около 9:00 утра по киевскому времени. В результате обстрела пострадали 20 военнослужащих миротворческой миссии, ранения нескольких из них очень серьезные.
"Руководитель миссии решительно осуждает нападение и приказал принять все меры для лечения раненых", - сказал Сальгадо.
С 2013 года развернутая на территории Мали миротворческая миссия ООН насчитывает более 14 тыс. миротворцев.
Кто именно совершил обстрел, Сальгадо не уточнил.
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