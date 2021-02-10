В центре Мали в результате обстрела базы миротворцев ООН пострадали 20 военных

10 февраля, 2021, 16:02

Боевики обстреляли базу миротворцев ООН в центре Мали

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление представителя миссии ООН Оливье Сальгадо.

Базу миротворцев обстреляли около 9:00 утра по киевскому времени. В результате обстрела пострадали 20 военнослужащих миротворческой миссии, ранения нескольких из них очень серьезные.