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Espreso.tvМирВ центре Мали в результате обстрела базы миротворцев ООН пострадали 20 военных

В центре Мали в результате обстрела базы миротворцев ООН пострадали 20 военных


фото: reuters
Боевики обстреляли базу миротворцев ООН в центре Мали

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление представителя миссии ООН Оливье Сальгадо.

Базу миротворцев обстреляли около 9:00 утра по киевскому времени. В результате обстрела пострадали 20 военнослужащих миротворческой миссии, ранения нескольких из них очень серьезные.

"Руководитель миссии решительно осуждает нападение и приказал принять все меры для лечения раненых", - сказал Сальгадо.

С 2013 года развернутая на территории Мали миротворческая миссия ООН насчитывает более 14 тыс. миротворцев.

Кто именно совершил обстрел, Сальгадо не уточнил.

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