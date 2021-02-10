Уровень доверия к президенту Владимиру Зеленскому продолжает снижаться, - опрос

10 февраля, 2021, 16:42

Согласно результатам опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" уровень доверия к президенту Владимиру Зеленскому продолжает снижаться

По сравнению с декабрем прошлого года, когда доверие составляло 41%, сегодня уровень доверия к президенту - 38%. Зато уровень недоверия к Владимиру Зеленскому вырос с 55% до 58%.

У Петра Порошенко по сравнению с декабрем 2020 года уровень доверия вырос на 1% и составляет 23%. Также вырос уровень доверия к Виталию Кличко - с 33% до 34%, Владимиру Гройсману - с 31% до 32%, Арсению Яценюку - с 16% до 21%. Не изменились показатели у Юрия Бойко - 24% и Юлии Тимошенко - 25%.

Уровень недоверия за это время у Петра Порошенко снизился на 2% и составляет 74%. Также на 3% снизился уровень недоверия к Арсению Яценюку - 74%. У Виталия Кличко и Владимира Гройсмана уровень недоверия не изменился и составляет - 54% и 58% соответственно. К Юлии Тимошенко недоверие выросло на 1% - сегодня ей не доверяют 72% украинцев. Также вырос уровень недоверия к Юрию Бойко. Сегодня ему не доверяют 56%, тогда как в декабре 2020 года таких было 54%.

Среди других политиков, о которых спрашивали социологи, неизменный уровень доверия к Дмитрию Разумкову - 26%, тогда как уровень недоверия вырос с 34% до 36%. У Арсена Авакова уровень доверия вырос на 1% и составляет - 21%, а уровень недоверия - 66% (снизился на 1%). Премьер-министру Дмитрию Шмыгалю доверяют 12% (в декабре таких было 14%). Однако значительно возрос уровень недоверия - на 8% (с 47% в декабре, до 55% в феврале).

Опрос проводился 6-8 февраля. Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing -телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.