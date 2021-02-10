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Espreso.tvОбществоОбнародован шорт-лист Оскара-2021: украинских лент в нем нет

Обнародован шорт-лист Оскара-2021: украинских лент в нем нет


фото: reuters
В коротком списке полнометражных фильмов 93-й премии "Оскар" нет украинских лент "Атлантида" и "Земля голубая, как апельсин"

Об этом сообщает УП.Життя .

Оба фильма были номинированы на премию украинским оскаровским комитетом, как национальный претендент.

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Лента Валентина Васяновича "Атлантида" была номинирована в категории "Фильм на иностранном языке", тогда как "Земля голубая, как апельсин" Ирины Целик была в категории "Документальный полнометражный фильм".

Шорт-лист Оскара-2021 (первые номинации):

Лучший международный художественный фильм

  • Куда ты идешь, Аидо (Quo Vadis, Aida, Босния и Герцеговина)
  • Агент кротов (The Mole Agent, Чили)
  • Шарлатан (Charlatan, Чехия)
  • Еще по одной (Another Round, Дания)
  • Двое из нас (Two of Us, Франция)
  • Проклятие Ла Йороны (La Llorona, Гватемала)
  • Лучшее время (Better Days, Гонконг)
  • Дети солнца (Sun Children, Иран)
  • Ночь королей (Night of the Kings, Кот - д'Ивуар)
  • Я больше не здесь (I'm No Longer Here, Мексика)
  • Надежда (Hope, Норвегия)
  • Коллектив (Collective, Румыния)
  • Дорогие товарищи! (Dear Comrades! Россия)
  • Солнце (A Sun, Тайвань)
  • Человек, который продал свою кожу (The Man Who Sold His Skin, Тунис)

Лучший документальный фильм

  • Все Борьба за демократию (All In: The Fight for Democracy)
  • Молодые политики (Boys State)
  • Коллектив (Collective)
  • Crip Camp
  • Дик Джонсон мертв (Dick Johnson Is Dead)
  • Гунда (Gunda)
  • MLK / FBI
  • Агент кротов (The Mole Agent)
  • Мой учитель - осьминог (My Octopus Teacher)
  • Ноктюрн (Notturno)
  • Художник и вор (The Painter and the Thief)
  • 76 дней (76 Days)
  • Время (Time)
  • Охотники за трюфелями (The Truffle Hunters)
  • Добро пожаловать в Чечню (Welcome to Chechnya)

Лучшая документальная короткометражка

  • Горячая линия по абортам, это Лиза (Abortion Helpline, This Is Lisa)
  • Блюз call- центра (Call Center Blues)
  • Колетт (Colette)
  • Концерт - это разговор (A Concerto Is a Conversation)
  • Не разделять (Do Not Split)
  • Голодная палата (Hunger Ward)
  • Истерическая девушка (Hysterical Girl)
  • Песня о любви для Латаши (A Love Song for Latasha)
  • The Speed Cubers
  • Что бы сделала Софи Лорен? (What Would Sophia Loren Do?)

Лучший грим и прически

  • Хищные птицы (и фантастическая Харли Квин) (Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)
  • Эмма (Emma)
  • Глория (The Glorias)
  • Элегия хиллбилли (Hillbilly Elegy)
  • Мистер Джангл и рождественская путешествие (Jingle Jangle: A Christmas Journey)
  • Мелочи (The Little Things)
  • Ма Рейни: Мать блюза (Ma Rainey's Black Bottom)
  • Манк (Mank)
  • Одна ночь в Майами ... (One Night in Miami ...)
  • Пиноккио (Pinocchio)

Лучшая музыка к фильму

  • Аммонит (Ammonite)
  • Метель душ (Blizzard of Souls)
  • Пятеро одной крови (Da 5 Bloods)
  • Человек-невидимка (The Invisible Man)
  • Мистер Джангл и рождественская путешествие (Jingle Jangle: A Christmas Journey)
  • Мелочи (The Little Things)
  • Вся жизнь впереди (The Life Ahead (La Vita Davanti a Se)
  • Манк (Mank)
  • Полуночное небо (The Midnight Sky)
  • Минар (Minari)
  • Мулан (Mulan)
  • Новости со всего мира (News of the World)
  • Душа (Soul)
  • Сетей (Tenet)
  • Суд над чикагской семеркой (The Trial of the Chicago 7)

Лучшие визуальные эффекты

  • Хищные птицы (и фантастическая Харли Квин) (Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)
  • Бладшот (Bloodshot)
  • Манк (Mank)
  • Любовь и монстры (Love and Monsters)
  • Полуночное небо (The Midnight Sky)
  • Айван, единственный и неповторимый (The One and Only Ivan)
  • Мулан (Mulan)
  • Добро пожаловать в Чечню (Welcome to Chechnya)
  • Душа (Soul)

93-я церемония Оскара состоится 25 апреля 2021 года.

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