10 февраля, 2021, 10:39

В коротком списке полнометражных фильмов 93-й премии "Оскар" нет украинских лент "Атлантида" и "Земля голубая, как апельсин"

Об этом сообщает УП.Життя .

Оба фильма были номинированы на премию украинским оскаровским комитетом, как национальный претендент.

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Лента Валентина Васяновича "Атлантида" была номинирована в категории "Фильм на иностранном языке", тогда как "Земля голубая, как апельсин" Ирины Целик была в категории "Документальный полнометражный фильм".

Шорт-лист Оскара-2021 (первые номинации):

Лучший международный художественный фильм

Куда ты идешь, Аидо (Quo Vadis, Aida, Босния и Герцеговина)

Агент кротов (The Mole Agent, Чили)

Шарлатан (Charlatan, Чехия)

Еще по одной (Another Round, Дания)

Двое из нас (Two of Us, Франция)

Проклятие Ла Йороны (La Llorona, Гватемала)

Лучшее время (Better Days, Гонконг)

Дети солнца (Sun Children, Иран)

Ночь королей (Night of the Kings, Кот - д'Ивуар)

Я больше не здесь (I'm No Longer Here, Мексика)

Надежда (Hope, Норвегия)

Коллектив (Collective, Румыния)

Дорогие товарищи! (Dear Comrades! Россия)

Солнце (A Sun, Тайвань)

Человек, который продал свою кожу (The Man Who Sold His Skin, Тунис)

Лучший документальный фильм

Все Борьба за демократию (All In: The Fight for Democracy)

Молодые политики (Boys State)

Коллектив (Collective)

Crip Camp

Дик Джонсон мертв (Dick Johnson Is Dead)

Гунда (Gunda)

MLK / FBI

Агент кротов (The Mole Agent)

Мой учитель - осьминог (My Octopus Teacher)

Ноктюрн (Notturno)

Художник и вор (The Painter and the Thief)

76 дней (76 Days)

Время (Time)

Охотники за трюфелями (The Truffle Hunters)

Добро пожаловать в Чечню (Welcome to Chechnya)

Лучшая документальная короткометражка

Горячая линия по абортам, это Лиза (Abortion Helpline, This Is Lisa)

Блюз call- центра (Call Center Blues)

Колетт (Colette)

Концерт - это разговор (A Concerto Is a Conversation)

Не разделять (Do Not Split)

Голодная палата (Hunger Ward)

Истерическая девушка (Hysterical Girl)

Песня о любви для Латаши (A Love Song for Latasha)

The Speed Cubers

Что бы сделала Софи Лорен? (What Would Sophia Loren Do?)

Лучший грим и прически

Хищные птицы (и фантастическая Харли Квин) (Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)

Эмма (Emma)

Глория (The Glorias)

Элегия хиллбилли (Hillbilly Elegy)

Мистер Джангл и рождественская путешествие (Jingle Jangle: A Christmas Journey)

Мелочи (The Little Things)

Ма Рейни: Мать блюза (Ma Rainey's Black Bottom)

Манк (Mank)

Одна ночь в Майами ... (One Night in Miami ...)

Пиноккио (Pinocchio)

Лучшая музыка к фильму

Аммонит (Ammonite)

Метель душ (Blizzard of Souls)

Пятеро одной крови (Da 5 Bloods)

Человек-невидимка (The Invisible Man)

Мистер Джангл и рождественская путешествие (Jingle Jangle: A Christmas Journey)

Мелочи (The Little Things)

Вся жизнь впереди (The Life Ahead (La Vita Davanti a Se)

Манк (Mank)

Полуночное небо (The Midnight Sky)

Минар (Minari)

Мулан (Mulan)

Новости со всего мира (News of the World)

Душа (Soul)

Сетей (Tenet)

Суд над чикагской семеркой (The Trial of the Chicago 7)

Лучшие визуальные эффекты

Хищные птицы (и фантастическая Харли Квин) (Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)

Бладшот (Bloodshot)

Манк (Mank)

Любовь и монстры (Love and Monsters)

Полуночное небо (The Midnight Sky)

Айван, единственный и неповторимый (The One and Only Ivan)

Мулан (Mulan)

Добро пожаловать в Чечню (Welcome to Chechnya)

Душа (Soul)

93-я церемония Оскара состоится 25 апреля 2021 года.

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