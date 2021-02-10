Обнародован шорт-лист Оскара-2021: украинских лент в нем нет
Об этом сообщает УП.Життя .
Оба фильма были номинированы на премию украинским оскаровским комитетом, как национальный претендент.
Читайте также: Два украинских фильма допущены к рассмотрению на Оскар-2021, - Госкино
Лента Валентина Васяновича "Атлантида" была номинирована в категории "Фильм на иностранном языке", тогда как "Земля голубая, как апельсин" Ирины Целик была в категории "Документальный полнометражный фильм".
Шорт-лист Оскара-2021 (первые номинации):
Лучший международный художественный фильм
- Куда ты идешь, Аидо (Quo Vadis, Aida, Босния и Герцеговина)
- Агент кротов (The Mole Agent, Чили)
- Шарлатан (Charlatan, Чехия)
- Еще по одной (Another Round, Дания)
- Двое из нас (Two of Us, Франция)
- Проклятие Ла Йороны (La Llorona, Гватемала)
- Лучшее время (Better Days, Гонконг)
- Дети солнца (Sun Children, Иран)
- Ночь королей (Night of the Kings, Кот - д'Ивуар)
- Я больше не здесь (I'm No Longer Here, Мексика)
- Надежда (Hope, Норвегия)
- Коллектив (Collective, Румыния)
- Дорогие товарищи! (Dear Comrades! Россия)
- Солнце (A Sun, Тайвань)
- Человек, который продал свою кожу (The Man Who Sold His Skin, Тунис)
Лучший документальный фильм
- Все Борьба за демократию (All In: The Fight for Democracy)
- Молодые политики (Boys State)
- Коллектив (Collective)
- Crip Camp
- Дик Джонсон мертв (Dick Johnson Is Dead)
- Гунда (Gunda)
- MLK / FBI
- Агент кротов (The Mole Agent)
- Мой учитель - осьминог (My Octopus Teacher)
- Ноктюрн (Notturno)
- Художник и вор (The Painter and the Thief)
- 76 дней (76 Days)
- Время (Time)
- Охотники за трюфелями (The Truffle Hunters)
- Добро пожаловать в Чечню (Welcome to Chechnya)
Лучшая документальная короткометражка
- Горячая линия по абортам, это Лиза (Abortion Helpline, This Is Lisa)
- Блюз call- центра (Call Center Blues)
- Колетт (Colette)
- Концерт - это разговор (A Concerto Is a Conversation)
- Не разделять (Do Not Split)
- Голодная палата (Hunger Ward)
- Истерическая девушка (Hysterical Girl)
- Песня о любви для Латаши (A Love Song for Latasha)
- The Speed Cubers
- Что бы сделала Софи Лорен? (What Would Sophia Loren Do?)
Лучший грим и прически
- Хищные птицы (и фантастическая Харли Квин) (Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)
- Эмма (Emma)
- Глория (The Glorias)
- Элегия хиллбилли (Hillbilly Elegy)
- Мистер Джангл и рождественская путешествие (Jingle Jangle: A Christmas Journey)
- Мелочи (The Little Things)
- Ма Рейни: Мать блюза (Ma Rainey's Black Bottom)
- Манк (Mank)
- Одна ночь в Майами ... (One Night in Miami ...)
- Пиноккио (Pinocchio)
Лучшая музыка к фильму
- Аммонит (Ammonite)
- Метель душ (Blizzard of Souls)
- Пятеро одной крови (Da 5 Bloods)
- Человек-невидимка (The Invisible Man)
- Мистер Джангл и рождественская путешествие (Jingle Jangle: A Christmas Journey)
- Мелочи (The Little Things)
- Вся жизнь впереди (The Life Ahead (La Vita Davanti a Se)
- Манк (Mank)
- Полуночное небо (The Midnight Sky)
- Минар (Minari)
- Мулан (Mulan)
- Новости со всего мира (News of the World)
- Душа (Soul)
- Сетей (Tenet)
- Суд над чикагской семеркой (The Trial of the Chicago 7)
Лучшие визуальные эффекты
- Хищные птицы (и фантастическая Харли Квин) (Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)
- Бладшот (Bloodshot)
- Манк (Mank)
- Любовь и монстры (Love and Monsters)
- Полуночное небо (The Midnight Sky)
- Айван, единственный и неповторимый (The One and Only Ivan)
- Мулан (Mulan)
- Добро пожаловать в Чечню (Welcome to Chechnya)
- Душа (Soul)
93-я церемония Оскара состоится 25 апреля 2021 года.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти