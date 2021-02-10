Украинское радио возобновило вещание на ОРДЛО и Крым, - Минкульт
10 февраля, 2021, 13:01
Первый канал Украинского радио возобновил вещание в средневолновом диапазоне на оккупированные Крым и Донбасс
Об этом сообщает пресс-служба МКИП .
"Средневолновой передатчик "Украинского радио" в селе Луч Николаевской области покрывает большую часть территории Украины (днем - 60% территории включая оккупированные территории, с вечера до утра - всю территорию Украины)", - заявили в ведомстве.
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