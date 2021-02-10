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Espreso.tvОбществоУкраинское радио возобновило вещание на ОРДЛО и Крым, - Минкульт

Украинское радио возобновило вещание на ОРДЛО и Крым, - Минкульт


фото: khoda.gov.ua
Первый канал Украинского радио возобновил вещание в средневолновом диапазоне на оккупированные Крым и Донбасс

Об этом сообщает пресс-служба МКИП .

"Средневолновой передатчик "Украинского радио" в селе Луч Николаевской области покрывает большую часть территории Украины (днем - 60% территории включая оккупированные территории, с вечера до утра - всю территорию Украины)", - заявили в ведомстве.

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