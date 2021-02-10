Украинцы в 2020 году втрое увеличили инвестиции за границу, - ПриватБанк

10 февраля, 2021, 15:27

Украинцы в 2020 году оформили 34 706 е-лимитов на перевод средств за границу, в три раза больше, чем в 2019 году

Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.

Согласно сообщению, в прошлом году украинцы оформили 34 706 е-лимитов на перевод средств за границу, из которых более 77% (26 719) через ПриватБанк. По сравнению с 2019 годом количество оформленных е-лимитов выросло более чем втрое. Отмечается, что общая сумма оформленных через ПриватБанк лимитов в 2020 году составила в эквиваленте $ 137,6 млн, а в среднем украинцы в прошлом году инвестировали за границу чуть больше $5 тыс.

В пресс-службе отметили, что, в отличие от 2019 года, когда е-лимиты преимущественно оформлялись для размещения средств на зарубежных счетах, в 2020 году украинцы чаще всего оформляли разрешения на вывоз валюты для покупки ценных бумаг мировых компаний. Так, на инвестиции за границу в банке было оформлено 66% е-лимитов, 33% - на размещение средств на зарубежном личном счете, 1% - на страхование жилья за рубежом.

По информации банка, лидером для инвестирования средств среди украинцев остается США - за 2020 год для инвестиций в американские компании было оформлено 14 607 е-лимитов. На втором месте Кипр - 2868 е-лимитов. Также популярны переводы на банковские счета в странах, где больше всего украинских заробитчан - Польша и Испания. Больше всего инвестированных за границу средств украинцы перечислили в долларах США - 70%, в евро - 25% и польских злотых - 4,5%.

Напомним, 4 февраля Национальный банк Украины увеличил е-лимит на переводы средств физических лиц за границу или на счета юридических лиц-нерезидентов до 200 тыс. евро.

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