Украина пригласила НАТО проводить воздушные операции в Симферопольском районе аэронавигации

10 февраля, 2021, 15:21

Украина предлагает Североатлантическому альянсу использовать для своих операций воздушное пространство в Симферопольском районе полетной информации (РПИ)

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий во время переговоров с заместителем генсека НАТО по вопросам оборонной политики Патриком Тернером, передает пресс-служба Мининфраструктуры.

Отмечается, что Украина рассчитывает на поддержку Альянса в мониторинге воздушной обстановки вдоль границы с РФ, а также предлагает использовать для воздушных операций пространство в Симферопольском районе полетной информации.

"Принимая во внимание обновленный бюллетень EASA о безопасности полетов в Симферопольском районе полетной информации и отмену ограничений Федерального управления гражданской авиации США на полеты в Симферопольском РПИ, мы предлагаем использовать эту часть воздушного пространства для воздушных операций НАТО по транспортировке войск, оборудования, грузов и т.д.", - отметил Криклий.

Справка: Симферопольский район полетной информации (РПИ) - это аэронавигационная зона, которая охватывает Херсонскую область, оккупированный Крымский полуостров и всю центральную часть Черного моря. Диспетчерский центр, который обслуживал Симферопольский РПИ, до оккупации располагался в здании аэропорта Симферополя.

Отметим, ранее США разрешили своим авиакомпаниям выполнять полеты в определенных зонах района полетной информации Симферополя. Это воздушное пространство, которое, кроме оккупированного Крыма, охватывает значительную часть Херсонской области и Черного моря. Как указывается в постановлении, опубликованном на сайте Федерального реестра США, срок введенного ранее запрета заканчивается 27 октября. А решение снять эти ограничения принято из-за "изменения условий в воздушном пространстве и снижения опасности для самолетов". В то же время в документе говорится, что США продлили запрет на полеты над Донбассом до 27 октября 2021 года "из-за опасности для гражданской авиации в связи с боевыми действиями".

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