У Медведчука планируют создать новый телеканал вместо заблокированных 112 Украина, NewsOne и ZIK, - СМИ

10 февраля, 2021, 12:55

По информации журналистов, глава медиахолдинга "Новости", который объединяет подсанкционные ZIK, NewsOne и "112 Украина", выступил с предложением к экс-сотрудникам стать совладельцами нового телеканала

Об этом повиддомляе "Детектор.медиа" со ссылкой на собственные источники.

Журналисты обнародовали письмо президента медиахолдинга "Новости", который объединяет три подсанкционных запрещенных телеканала, Егора Бенкендорфа.

В письме президент медиахолдинга "Новости" и формальный руководитель ZIK, NewsOne и "112 Украина" приглашает экс-сотрудников стать совладельцами нового телеканала.

Первый заместитель главы Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Валентин Коваль отметил журналистам "Детектора", что теоретически предоставление лицензии такому каналу вполне реально, если ему удастся собрать все необходимые документы и если среди учредителей не будет лиц, подпадающих под санкции.

"По закону мы должны рассматривать все заявки о выдаче новых лицензий. Есть законные сроки и процедуры, по которым мы изучаем новые компании, претендующие стать лицензиатами. Заявку рассматривать будем, но надо понимать, что предоставление лицензии зависит от того, как будут составлены документы , а это не такое простое дело. Но теоретически это возможно, если новый канал не будет с лицами, в отношении которых введены санкции", - сказал он.

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