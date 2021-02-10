У Медведчука планируют создать новый телеканал вместо заблокированных 112 Украина, NewsOne и ZIK, - СМИ
Об этом повиддомляе "Детектор.медиа" со ссылкой на собственные источники.
Журналисты обнародовали письмо президента медиахолдинга "Новости", который объединяет три подсанкционных запрещенных телеканала, Егора Бенкендорфа.
В письме президент медиахолдинга "Новости" и формальный руководитель ZIK, NewsOne и "112 Украина" приглашает экс-сотрудников стать совладельцами нового телеканала.
Первый заместитель главы Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Валентин Коваль отметил журналистам "Детектора", что теоретически предоставление лицензии такому каналу вполне реально, если ему удастся собрать все необходимые документы и если среди учредителей не будет лиц, подпадающих под санкции.
"По закону мы должны рассматривать все заявки о выдаче новых лицензий. Есть законные сроки и процедуры, по которым мы изучаем новые компании, претендующие стать лицензиатами. Заявку рассматривать будем, но надо понимать, что предоставление лицензии зависит от того, как будут составлены документы , а это не такое простое дело. Но теоретически это возможно, если новый канал не будет с лицами, в отношении которых введены санкции", - сказал он.
- Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против телеканалов ZiK, NewsOne и 112 Украину и их формального владельца нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.
- Кабельные операторы в Киеве выключили из эфира 112 канал, NewsOne и ZIK.
- Каналы, которые связывают с Медведчуком, заявили о "политической расправе" .
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