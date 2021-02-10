Twitter не планирует возобновлять Трампу доступ к сети
Об этом заявил в интервью CNBC финансовый директор Twitter Inc. Нед Сигал, передает Укринформ.
"Когда вас удаляют с платформы, вас удаляют", - отметил Сигал в ответ на вопрос, существует ли возможность восстановления аккаунта Трампа, если он снова станет кандидатом в президенты США.
По словам представителя компании, политика сети "направлена на то, чтобы люди не подстрекали к насилию". И это касается любого лица. Сигал также опроверг утверждение, что многие пользователи соцсети покинули ее в ответ на блокирование доступа Трампу.
"Мы добавили 40 млн человек к нашему ежедневному количеству активных пользователей в прошлом году, а также 5 млн в прошлом квартале", - отметил Сигал.
В начале января соцсеть Twitter объявила о решении бессрочно заморозить личный аккаунт Трампа, поскольку там считали его публикации способными спровоцировать насилие.
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