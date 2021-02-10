Турция начала военную операцию на севере Ирака

10 февраля, 2021, 17:58

Вооруженные силы Турции начали военную операцию Pençe Kartal-2 на севере Ирака

Об этом сообщает Министерство национальной обороны Турции.

"С целью предотвращения терактов против нашего народа и сил безопасности с севера Ирака и обеспечения нашей пограничной безопасности; согласно с нашими правами на самооборону, вытекающими из международного права, 10 февраля 2021 года была начата операция Pençe Kartal-2", - говорится в сообщении.

Отмечается, что операция проводится в регионе Гара на севере Ирака и нацелена против подразделений Рабочей партии Курдыстана, которые продолжают действовать в регионе.

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