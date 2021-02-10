Турция начала военную операцию на севере Ирака
10 февраля, 2021, 17:58
Вооруженные силы Турции начали военную операцию Pençe Kartal-2 на севере Ирака
Об этом сообщает Министерство национальной обороны Турции.
"С целью предотвращения терактов против нашего народа и сил безопасности с севера Ирака и обеспечения нашей пограничной безопасности; согласно с нашими правами на самооборону, вытекающими из международного права, 10 февраля 2021 года была начата операция Pençe Kartal-2", - говорится в сообщении.
Отмечается, что операция проводится в регионе Гара на севере Ирака и нацелена против подразделений Рабочей партии Курдыстана, которые продолжают действовать в регионе.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти