Тренер "Интера" Конте во время игры показал неприличный жест президенту "Ювентуса"

10 февраля, 2021, 09:10

Во время полуфинального матча Кубка Италии главный тренер "Интера" Антонио Конте показал средний палец президенту "Ювентуса" Андреа Аньелли

Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

После первого тайма Конте показал в сторону трибун средний палец. Неприличный жест был адресован Аньелли. В свою очередь, президент туринского клуба после игры допустил оскорбительные высказывания в сторону тренера, который возглавлял "Ювентус" в 2011 -2014 годах.

Повторная полуфинальная игра в Турине завершилась нулевой ничьей, в финал вышел "Ювентус", который выиграл 2 февраля во Милане - 2: 1.

В решающем матче "Юве" встретится с победителем противостояния между "Наполи" и "Аталанта", которые сыграют сегодня в Неаполе. В первой встрече в Бергамо была зафиксирована нулевая ничья.

Antonio Conte's middle finger towards the Juventus management at half time during tonight's Coppa Italia semi final second leg. (Credit: @GiovaAlbanese ) pic.twitter.com/SXy6CfmQQE - Get Italian Football News (@_GIFN) February 10, 2021

9 февраля "Ювентус" сыграл вничью с "Интером" и по итогам двух матчей вышел в финал Кубка Италии .

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