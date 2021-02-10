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Espreso.tvСпортТренер "Интера" Конте во время игры показал неприличный жест президенту "Ювентуса"

Тренер "Интера" Конте во время игры показал неприличный жест президенту "Ювентуса"


фото: Getty Images
Во время полуфинального матча Кубка Италии главный тренер "Интера" Антонио Конте показал средний палец президенту "Ювентуса" Андреа Аньелли

Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

После первого тайма Конте показал в сторону трибун средний палец. Неприличный жест был адресован Аньелли. В свою очередь, президент туринского клуба после игры допустил оскорбительные высказывания в сторону тренера, который возглавлял "Ювентус" в 2011 -2014 годах.

Повторная полуфинальная игра в Турине завершилась нулевой ничьей, в финал вышел "Ювентус", который выиграл 2 февраля во Милане - 2: 1.

В решающем матче "Юве" встретится с победителем противостояния между "Наполи" и "Аталанта", которые сыграют сегодня в Неаполе. В первой встрече в Бергамо была зафиксирована нулевая ничья.

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