Сутки в зоне ООС: оккупанты трижды нарушили режим тишины и получили ответ от Объединенных сил

10 февраля, 2021, 07:46

Во вторник, 9 февраля, российские войска в зоне проведения Операции объединенных сил трижды нарушили мирные договоренности

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи населенного пункта Богдановка россияне открывали огонь из автоматического станкового гранатомета, а вблизи Песков - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи населенного пункта Шумы противник стрелял в сторону украинских позиций из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

"На прицельные обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские защитники оказывали адекватный ответ. О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ", - отметили в штабе ООС.

9 февраля боевых потерь среди украинских военных не зафиксировано.

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