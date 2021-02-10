Сутки в зоне ООС: оккупанты трижды нарушили режим тишины и получили ответ от Объединенных сил
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи населенного пункта Богдановка россияне открывали огонь из автоматического станкового гранатомета, а вблизи Песков - из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи населенного пункта Шумы противник стрелял в сторону украинских позиций из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
"На прицельные обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские защитники оказывали адекватный ответ. О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ", - отметили в штабе ООС.
9 февраля боевых потерь среди украинских военных не зафиксировано.
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